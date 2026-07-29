ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fedchefen Kevin Warsh på dagens presskonferens. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Warsh: ”Den här centralbanken kommer inte att vackla”

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Fedchefen Kevin Warsh betonade på presskonferensen efter dagens räntebesked, där räntan lämnades oförändrad, att det är fullt fokus på att få ner inflationen. Det rapporterar flera medier.

– Det finns inget flexibelt inflationsmål, det finns inget flexibelt underförstått mål – inte på den här kommitténs vakt, sa Fedchefen Kevin Warsh enligt Bloomberg.

På frågan om hur diskussionerna lät när tre av de tolv ledamöterna röstade för en räntehöjning svarar Warsh att han ”bad om ett familjebråk och han fick ett”.

Marknadens reaktioner på beskedet blev att Wall Street som hade handlats ned hela dagen lyfte något. Samtidigt sjönk räntorna och dollarn och guldpriset steg. Detta efter att förväntningarna på en räntehöjning i september sjunkit tillbaka.

Finansmarknaderna rörde sig efter Fedbeskedet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Tre ledamöter ville höja räntan
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen