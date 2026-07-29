Warsh: ”Den här centralbanken kommer inte att vackla”

Fedchefen Kevin Warsh betonade på presskonferensen efter dagens räntebesked, där räntan lämnades oförändrad, att det är fullt fokus på att få ner inflationen. Det rapporterar flera medier.

– Det finns inget flexibelt inflationsmål, det finns inget flexibelt underförstått mål – inte på den här kommitténs vakt, sa Fedchefen Kevin Warsh enligt Bloomberg.

På frågan om hur diskussionerna lät när tre av de tolv ledamöterna röstade för en räntehöjning svarar Warsh att han ”bad om ett familjebråk och han fick ett”.

Marknadens reaktioner på beskedet blev att Wall Street som hade handlats ned hela dagen lyfte något. Samtidigt sjönk räntorna och dollarn och guldpriset steg. Detta efter att förväntningarna på en räntehöjning i september sjunkit tillbaka.