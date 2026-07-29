Fed lämnar räntan oförändrad – tre ledamöter ville höja

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Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, lämnar som väntat styrräntan oförändrad i intervallet 3,50 till 3,75 procent.

Tre ledamöter avvek från beslutet och ville höja räntan. Nio ville lämna räntan oförändrad.

”Inflationen ligger fortsatt på en hög nivå i förhållande till kommitténs mål på två procent”, skriver Fed i ett pressmeddelande.

Enligt CME Group prisade aktörer på marknaden in en sannolikhet på 64 procent för att räntan skulle lämnas oförändrad.

Den osäkerhet som ändå fanns på marknaden kan helt och hållet hänföras till den nye Fedchefen Kevin Warsh, som har undvikit den tidigare praxisen att ge signaler om den framtida ränteutvecklingen.

Warsh har sagt att han är fast besluten att sänka inflationen, men har inte angett om han stöder höjningar av räntorna för att göra det.

– Oavsett vad man tror att de kommer att göra, och vad de slutligen kommer att göra, är detta ett utmärkt exempel på att vi befinner oss i en ny era, sa Stephen Stanley, chefekonom för USA på Santander US Capital Markets, till Bloomberg inför räntebeskedet.