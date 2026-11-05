På Halloween fick fotomodellen Heidi Klum i vanlig ordning stor uppmärksamhet för sin kostym. Men i år hamnade hon även i rampljuset av en annan anledning: ”bakom kulisserna”-bilder tycks nämligen ha avslöjat flera av skurkarna i den nya ”Batman”-filmen. Det rapporterar flera medier.

Make up-teamet bakom Heidi Klums blodiga hand jobbar även med maskerna till Matt Reeves ”The Batman: Part two”. I bakgrunden i sminkstudion syns ett Two Face-huvud av Brian Tyree Henry. Man ser även namnet Viktor Zsasz, vilket fått fans att dra slutsatsen att superskurken Zsasz kommer dyka upp i filmen.