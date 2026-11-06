En ICE-agent i USA och Denice Westerberg (SD).

Ledarredaktionerna avslutar arbetsveckan med helt olika fokus under fredagen.

DN:s Max Hjelm kritiserar Denice Westerberg, ordförande för Ungsvenskarna och SD-riksdagsledamot, för att ha klätt ut sig till ICE-polis på halloween.

”Alltså ICE som i den brutala och ökända migrationspolisen i USA som under Donald Trump förråats så enormt.”

Han menar att idén med ICE är att polisen ska kunna agera utan gränser, använda rasprofilering och slippa förhålla sig till lagarna. SD visar sitt sanna ansikte när partiet pratar om att skapa en svensk motsvarighet, tycker han.

Susanna Kierkegaard på Aftonbladet skriver i stället om nästa års avtalsrörelse, och de förslag som redan ligger på bordet. Hon skriver att det finns en besvikelse över att LO inte har generell arbetstidsförkortning på sin lista över krav.

Men flera andra förslag får tumme upp: En låglönesatsning, reallöneökningar för alla och kortare arbetstid genom extra ledighet.

”Det skulle göra stor skillnad för miljontals svenskar”, skriver hon.