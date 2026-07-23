Hel familj blev medvetslös på båt – flögs till sjukhus

En båt fotograferad i Finska viken den 1 oktober 2020. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Två vuxna och tre barn räddades under natten till torsdagen av sjöräddningspersonal utanför Kappelshamn, på norra Gotland. Enligt Helagotland ska avgaser på något sätt ha tagit sig in i familjens fritidsbåt, vilket ledde till att alla som befann sig i den blev medvetslösa.

– Men föraren vaknade till, insåg detta och fick ut familjen på däck, säger Sjöräddningssällskapets kommunikatör Mats Ryde till tidningen.

Familjen vinschades därefter upp till Sjöfartsverkets helikopter, som också hade tagit sig till platsen. Därefter flögs alla fem till Visby lasarett. Enligt Helagotland har de lindriga skador, men mår under omständigheterna bra.