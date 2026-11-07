Hemliga uppgifter om barn låg öppet på kommunens sajt
Sekretessbelagda uppgifter om ett barns bristande familjeförhållanden låg öppet på Piteå kommuns hemsida tidigare i veckan, skriver Piteå-Tidningen.
– Ligger det ute på nätet? Nej, det ska det inte göra, säger socialnämndens ordförande Ruth Rahkola till tidningen.
Det som hamnade på hemsidan var ett beslut om att barnet, en tonåring, behövde en särskilt förordnad vårdnadshavare på grund av sin livssituation. De sekretessbelagda uppgifterna togs senare bort, efter att ha legat öppna i 17 timmar.
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