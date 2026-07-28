Hemmagjord bensin och solpaneler – så klarar kubanerna krisen
Donald Trump sa att regimen i Kuba skulle falla, men ett halvår in i den amerikanska oljeblockaden har önationen inte kollapsat. Landet genomlider den värsta energikrisen i dess hi…
The New York Times
Cut Off From Fuel, Cuba Is Still Surviving
President Trump has tried to strangle Cuba by bloc…
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