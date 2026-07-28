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Hemmagjord bensin och solpaneler – så klarar kubanerna krisen

People prepare solar panels set up on the street to charge batteries during a power outage in Old Havana, Cuba, June 19. (Ramon Espinosa /AP/TT)

Donald Trump sa att regimen i Kuba skulle falla, men ett halvår in i den amerikanska oljeblockaden har önationen inte kollapsat. Landet genomlider den värsta energikrisen i dess hi…

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The New York Times

Cut Off From Fuel, Cuba Is Still Surviving

President Trump has tried to strangle Cuba by bloc…

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