Hilma af Klints abstrakta målning “Ser III No. 5” har sålts för 108 miljoner kronor på Bukowskis. Det gör tavlan till den dyraste svenska målningen någonsin, skriver SvD.

Utropspriset under auktionen var satt till mellan sex och åtta miljoner.

– Det är första gången sedan 1992 som ett av Hilma af Klints abstrakta verk säljs på auktion. Vi har fått väldigt stor internationell uppmärksamhet, säger Linus Stridfelt, pressansvarig på Bukowskis, till tidningen.