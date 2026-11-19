Hilma af Klint-målning såld för svenskt rekordpris
Hilma af Klints abstrakta målning “Ser III No. 5” har sålts för 108 miljoner kronor på Bukowskis. Det gör tavlan till den dyraste svenska målningen någonsin, skriver SvD.
Utropspriset under auktionen var satt till mellan sex och åtta miljoner.
– Det är första gången sedan 1992 som ett av Hilma af Klints abstrakta verk säljs på auktion. Vi har fått väldigt stor internationell uppmärksamhet, säger Linus Stridfelt, pressansvarig på Bukowskis, till tidningen.
bakgrund
Hilma af Klint
Wikipedia (sv)
Hilma af Klint (rikssvenskt uttal: [ˈɑːv ˈklɪnːt]), född 26 oktober 1862 på Karlbergs slott i Solna församling i Stockholms län, död 21 oktober 1944 i Danderyd i Stockholms län, var en svensk målare, teosof och pionjär inom abstrakt måleri. af Klints esoteriska målningar kan sägas vara ”visuella representationer av komplexa filosofiska idéer och andliga begrepp”. af Klint är en av de konstnärer som först långt efter sin död uppmärksammats och fått erkännande. Sviten Målningarna till templet, som Hilma af Klint skapade mellan 1906 och 1915, är sedan 2025 en del av Sveriges kulturkanon. af Klints liv har filmatiserats i dokumentärfilmen Bortom det synliga (2019) och i dramafilmen Hilma (2022). Den senare regisserades av Lasse Hallström, och i filmen gestaltas af Klints person av Tora Hallström och Lena Olin.
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