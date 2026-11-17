Över 700 000 rohingyer flydde Myanmar över gränsen när militären drog fram 2017.

Den här veckan väntas den internationella FN-domstolen ICJ meddela sin dom mot Myanmar, som anklagas för att ha begått folkmord mot landets muslimska minoritet rohingyer.

Målet är historiskt eftersom en stat aldrig tidigare dömts för folkmord vid ICJ.

”Den mycket uppmärksammade domen kan bli en av de viktigaste händelserna inom internationell rätt sedan andra världskrigets slut”, skriver The Guardian.

En av utredarna, Yanghee Lee, säger att det internationella samfundet misslyckades med att förhindra övergreppen för nästan tio år sedan.

– Nu måste man ta vara på möjligheten att äntligen skipa rättvisa, säger hon enligt tidningen.