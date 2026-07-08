Höghus på Manhattan stabilt efter raslarmet

New Yorks brandkommissionär Lillian Bonsignore informerar om den instabila byggnaden på East 42nd Street 235 och de omkringliggande byggnader som evakuerats i New York den 7 juli 2026.

Ett höghus på Manhattan i New York som har riskerat att rasa uppges nu vara stabilt, rapporterar AP.

Höghuset var tidigare huvudkontor för läkemedelsjätten Pfizer, men håller på att byggas om till lyxbostäder. Larmet om att byggnaden kunde vara på väg att rasa kom efter att flera buktande pelare upptäckts. Men efter inspektion uppger myndigheterna att det inte finns fler tecken på att den rör sig.

Sent i går kväll tilläts boende i närliggande byggnader som evakuerats att återvända till sina bostäder.