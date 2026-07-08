ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
New Yorks brandkommissionär Lillian Bonsignore informerar om den instabila byggnaden på East 42nd Street 235 och de omkringliggande byggnader som evakuerats i New York den 7 juli 2026. (TT)
Utrikes

Höghus på Manhattan stabilt efter raslarmet

Av Helena Sällström
Publicerad:

Ett höghus på Manhattan i New York som har riskerat att rasa uppges nu vara stabilt, rapporterar AP.

Höghuset var tidigare huvudkontor för läkemedelsjätten Pfizer, men håller på att byggas om till lyxbostäder. Larmet om att byggnaden kunde vara på väg att rasa kom efter att flera buktande pelare upptäckts. Men efter inspektion uppger myndigheterna att det inte finns fler tecken på att den rör sig.

Sent i går kväll tilläts boende i närliggande byggnader som evakuerats att återvända till sina bostäder.

AP:s livesändning från byggnaden
Experter bedömer att de skadade pelarna sannolikt måste bytas ut
AP  · Ofta betalvägg
New York Times liverapporterar
live · NY Times  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen