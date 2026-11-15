Holmström hattrickhjälte när Islanders knäckte Ducks
Svensken Simon Holmström slog till med sitt första hattrick i NHL när hans New York Islanders besegrade Anaheim Ducks med 6–2 i natt.
– Jag har gjort två mål vid ett antal tillfällen, så det var en stor lättnad att se det tredje gå in, säger han till Sportbladet.
Landsmannen Victor Eklund assisterade till Holmströms tredje mål. Anaheimsvensken Leo Carlsson noterades för en assistpoäng.
Nattens NHL-resultat
Maple Leafs 0–1 Oilers
Lightning 0–2 Red Wings
Penguins 1–4 Senators
Capitals 4–7 Devils
Canadiens 1–4 Avalanche
Blues 1–4 Panthers
Blue Jackets 3–4 Flyers
Bruins 2–6 Wild
Stars 2–0 Sabres
Mammoth 5–6 Sharks
Kings 2–3 Flames
Ducks 2–6 Islanders