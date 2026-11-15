Simon Holmström firas av lagkamraterna efter ett av sina tre mål mot Anaheim Ducks.

Svensken Simon Holmström slog till med sitt första hattrick i NHL när hans New York Islanders besegrade Anaheim Ducks med 6–2 i natt.

– Jag har gjort två mål vid ett antal tillfällen, så det var en stor lättnad att se det tredje gå in, säger han till Sportbladet.

Landsmannen Victor Eklund assisterade till Holmströms tredje mål. Anaheimsvensken Leo Carlsson noterades för en assistpoäng.