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Hos bugifolket vördas bissu – heliga ledare bortom två kön

Puang Matoa Bissu Ancu, the chief bissu of Bone Regency. (Nyimas Laula/The New York Times)

På södra Sulawesi i Indonesien lever en uråldrig tradition där bissu-präster ses som heliga just för att de förenar manliga och kvinnliga drag, skriver The New York Times. Hos bugi…

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The New York Times

The Land of Five Genders That Reveres Trans Priests

The bissus of South Sulawesi are considered a link…

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