Hos bugifolket vördas bissu – heliga ledare bortom två kön
På södra Sulawesi i Indonesien lever en uråldrig tradition där bissu-präster ses som heliga just för att de förenar manliga och kvinnliga drag, skriver The New York Times. Hos bugi…
The New York Times
The Land of Five Genders That Reveres Trans Priests
The bissus of South Sulawesi are considered a link…
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