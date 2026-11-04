Arkivbild: Aktivister från Återställ våtmarker firar en tidigare friande dom i Högsta domstolen den 9 juli 2025.

Hovrätten friar de 17 klimataktivister som dömdes i Borås tingsrätt i fjol för olaga intrång på en torvmosse i Grimsås. Det rapporterar SVT Väst.

Aktivisterna frias från åtalspunkten olaga intrång. Hovrätten för Västra Sverige slår fast att allemansrätten gäller på området.

Tingsrättens dom om egenmäktigt förfarande kvarstår, eftersom de hindrade torvföretagets arbete.

Aktivisterna från Återställ våtmarker klistrade och kedjade fast sig i torvföretagets maskiner. Deras mål är att göra området till ett naturreservat, enligt DN.