Valet i Spanien • Omni förklarar
”Hunden” och ”lågpris-Thatcher” – här är profilerna i spanska valet
Premiärministern har satsat allt på ett nyval och oppositionsledaren försöker vända en pinsam felsägning till sin fördel.
Här är huvudpersonerna att hålla koll på när Spanien går till nyval.
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