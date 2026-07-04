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I bilder: Att föda under jord i Ukrainas bombregn

Liubov Yuferova and her mother-in-law changing her newborn twins at a hospital in Zaporizhzhia, Ukraine. Her children were born prematurely at 32 weeks. (Lynsey Addario/The New York Times)

Inna Slavhorodska hade just fött sin son med kejsarsnitt när ryska drönare slog ner mot sjukhuset i Charkiv där hon låg för återhämtning.

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The New York Times

Underground Births, Under Bombardment: Childbearing in Ukraine

Bombings, blackouts and displacement compound mate…

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