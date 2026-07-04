I bilder: Att föda under jord i Ukrainas bombregn
Inna Slavhorodska hade just fött sin son med kejsarsnitt när ryska drönare slog ner mot sjukhuset i Charkiv där hon låg för återhämtning.
The New York Times
Underground Births, Under Bombardment: Childbearing in Ukraine
Bombings, blackouts and displacement compound mate…
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