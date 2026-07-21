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Perspektiv på världen

I bilder: Så stoppas franska skogsbränder från luften

A Canadair plane washing off seawater after a test flight in southern France. Firefighters used this type of plane to fight fires in Fontainebleau, France. (Dmitry Kostyukov/The New York Times)

Frankrike har länge haft en av Europas mest framgångsrika metoder för att stoppa skogsbränder. När brandrisken ökar skickas brandflyg upp redan innan någon eld brutit ut, redo att…

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The New York Times

As Blazes Spread Near Paris, Extreme Heat Is Changing How France Fights Fires

Until recently, France’s forest fires were mostly…

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