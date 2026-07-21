I bilder: Så stoppas franska skogsbränder från luften
Frankrike har länge haft en av Europas mest framgångsrika metoder för att stoppa skogsbränder. När brandrisken ökar skickas brandflyg upp redan innan någon eld brutit ut, redo att…
The New York Times
As Blazes Spread Near Paris, Extreme Heat Is Changing How France Fights Fires
Until recently, France’s forest fires were mostly…
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