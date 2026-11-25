I bilder: Ukrainas vilda djur – krigets bortglömda offer
En älgkalv med svårt brända klövar ligger på ett operationsbord nära Tjornobyl. Den har flytt från en av de skogsbränder som kriget i Ukraina orsakat.
The New York Times
The War Is Ravaging Ukraine’s Wildlife, Too
The devastating human toll from Russia’s war in Uk…
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