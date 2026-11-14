En idrottsledare i 50-årsåldern i Västmanland har dömts för våldtäkt mot barn, rapporterar VLT.

Övergreppen ska ha skett mot ett barn under sommaren i anslutning till idrottsverksamheter och barnets hem.

Mannen har erkänt stora delar i förhör. Han döms till fyra år och sex månaders fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Eftersom han medverkat till utredningen har straffet sänkts något.