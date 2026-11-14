Idrottsledare döms för våldtäkt mot barn
En idrottsledare i 50-årsåldern i Västmanland har dömts för våldtäkt mot barn, rapporterar VLT.
Övergreppen ska ha skett mot ett barn under sommaren i anslutning till idrottsverksamheter och barnets hem.
Mannen har erkänt stora delar i förhör. Han döms till fyra år och sex månaders fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Eftersom han medverkat till utredningen har straffet sänkts något.
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