Ifrågasatt förbundskapten lämnar U21-landslaget

Daniel Bäckström kommer att lämna posten som förbundskapten för det svenska U21-landslaget för herrar.

Daniel Bäckström kommer i höst att kliva av sitt uppdrag som förbundskapten för det svenska U21-landslaget för herrar. Beslutet har fattats i samförstånd mellan Bäckström och Svenska fotbollförbundet, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Bäckström har lett U21-landslaget sedan 2022 och har under den tiden inte lyckats ta Sverige till något internationellt mästerskap. Så sent som förra veckan väcktes frågor om Bäckströms framtid efter att landslagschefen Kim Källström uttryckte tvivel om honom under en pressträff.