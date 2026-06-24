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Daniel Bäckström kommer att lämna posten som förbundskapten för det svenska U21-landslaget för herrar. (Christine Olsson/TT)
Sport

Ifrågasatt förbundskapten lämnar U21-landslaget

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Daniel Bäckström kommer i höst att kliva av sitt uppdrag som förbundskapten för det svenska U21-landslaget för herrar. Beslutet har fattats i samförstånd mellan Bäckström och Svenska fotbollförbundet, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Bäckström har lett U21-landslaget sedan 2022 och har under den tiden inte lyckats ta Sverige till något internationellt mästerskap. Så sent som förra veckan väcktes frågor om Bäckströms framtid efter att landslagschefen Kim Källström uttryckte tvivel om honom under en pressträff.

Svenska fotbollförbundet: ”Har haft ett mycket fint samarbete”
pressmeddelande · www.svenskfotboll.se
Källströms tvekan: ”Behöver fundera” (16 juni)
Aftonbladet
Bäckström efter kollapsen mot Polen: ”Under all kritik” (14 oktober 2025)
www.fotbollskanalen.se
Sverige missar U21-EM efter förlust mot Italien (31 mars)
www.fotbollskanalen.se
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