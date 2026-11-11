Donald Trump lyfte tillfälligt vissa sanktioner mot import av diesel från Ryssland förra månaden för att få ned dieselpriset. Men det lockar inga dieselimportörer, skriver Reuters.

Ett tankfartyg fullt med bränsle ligger just nu stilla utanför USA:s östkust, eftersom ingen vill köpa de 300 000 fat rysk diesel som finns i lasten.

Det företag som köper dieseln skulle inte bara riskera sitt rykte, utan också juridiska problem och advokatarvoden på hundratusentals dollar framöver, säger juristen Jeremy Paner till nyhetsbyrån.

Lagstiftare från både Demokraterna och Republikanerna protesterade när Trump upphävde sanktionerna förra månaden.