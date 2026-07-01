Polis efter dödsfall i Eslöv: Söker ingen utomstående

Polisen söker inte efter någon utomstående efter att två personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT.

Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området.

Det var i går som de två personerna hittades döda i en villa. Bostaden är fortsatt avspärrad.