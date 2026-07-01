Polis efter dödsfall i Eslöv: Söker ingen utomstående
Polisen söker inte efter någon utomstående efter att två personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT.
Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området.
Det var i går som de två personerna hittades döda i en villa. Bostaden är fortsatt avspärrad.
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