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Polisbil, arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN)
Inrikes

Polis efter dödsfall i Eslöv: Söker ingen utomstående

Av Helena Sällström
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Polisen söker inte efter någon utomstående efter att två personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT.

Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området.

Det var i går som de två personerna hittades döda i en villa. Bostaden är fortsatt avspärrad.

Grannar larmade polis till platsen
TT
Enligt polisen hade personerna någon typ av relation
Expressen
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