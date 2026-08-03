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Invånarna i Tucson har hjälpts åt att sprida bilder på mamman. (Ty ONeil /AP/TT / AP)
Försvunna Nancy Guthrie

Inget genombrott i sökandet efter Guthries kidnappare

Av Daniel Persson
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Sex månader efter att 84-åriga Nancy Guthrie kidnappades från sitt hem i Arizona har utredarna fortfarande inga spår varken av henne eller av förövarna, skriver Axios. I stället riktas kritik mot polisen.

– Många som skyller på varandra, men det finns också en växande press att lösa fallet, säger en källa med insyn i utredningen till nyhetssajten.

Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie, hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern.

”Det ligger i allas intresse att lösa detta så fort som möjligt”, skrev en misstänkt förövare i ett utpressningsmejl till redaktionen på den tv-kanal där hon jobbar.

”Vi behöver att någon träder fram. För någon vet någonting och någon misstänker något”, skriver Savannah Guthrie på Instagram.

Guthries inlägg på Instagram
www.instagram.com
I helgen släppte utredarna två utpressningsbrev
BBC
Polisen har anklagats för att inte ha tagit fallet på tillräckligt stort allvar
www.axios.com
Savannah Guthrie leder ett av USA:s mest klassiska morgonprogram i tv
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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Försvunna Nancy GuthrieUSANordamerika Savannah Guthrie