Inget genombrott i sökandet efter Guthries kidnappare

Invånarna i Tucson har hjälpts åt att sprida bilder på mamman.

Sex månader efter att 84-åriga Nancy Guthrie kidnappades från sitt hem i Arizona har utredarna fortfarande inga spår varken av henne eller av förövarna, skriver Axios. I stället riktas kritik mot polisen.

– Många som skyller på varandra, men det finns också en växande press att lösa fallet, säger en källa med insyn i utredningen till nyhetssajten.

Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie, hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern.

”Det ligger i allas intresse att lösa detta så fort som möjligt”, skrev en misstänkt förövare i ett utpressningsmejl till redaktionen på den tv-kanal där hon jobbar.

”Vi behöver att någon träder fram. För någon vet någonting och någon misstänker något”, skriver Savannah Guthrie på Instagram.