Inifrån lägret för ryska krigsfångar: ”Jag ville se dem i ögonen”
För den tidigare ukrainska soldaten Oleh har kriget tagit en oväntad vändning. Nu arbetar han i ett läger för ryska krigsfångar – något han håller hemligt för alla utom sin fru.
The New York Times
To Work With POWs, Ukrainians Suppress Feelings About the Enemy
Much has been said about how Ukraine should treat…
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