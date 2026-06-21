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Polisbilar under en utryckning. Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Inringare slog larm – en gripen misstänkt för mordförsök

Av Tor Gasslander
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En man i 40-årsåldern har gripits i Nässjö, misstänkt för våldtäkt och försök till mord, rapporterar SVT Jönköping.

Polisen ryckte ut vid halv ett-tiden efter att ha larmats om skrik och gråt som hördes från en bostad. Offret, en kvinna, ska inte ha skadats allvarligt, vilket polisen tackar inringaren för.

– Det är mycket viktigt att man larmar polisen om man misstänker att någonting är fel, precis som hände i natt, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till P4 Jönköping.

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