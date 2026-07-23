Intern kritik mot SD-utspel: ”Delar inte bedömningen”

Sverigedemokraternas syn på den migrationspolitiska talespersonen Ludvig Asplings uppmärksammade utspel om invandrare delar partiet, enligt Expressen. Riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour tycker att uttalandet om att för många i befolkningen ”inte är etniska svenskar” var klumpigt.

– Jag delar inte den bedömningen. Jag tycker att det är ett generaliserande som man borde förtydliga, säger han och menar att Asplings ord går på tvärs mot partiprogrammet.

Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson säger å andra sidan att han står bakom Asplings ord, från intervjun med Dagens ETC.