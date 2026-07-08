Boende i Härnösand avråds från vatten – misstänkt intrång

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Polisen utreder ett misstänkt intrång mot en dricksvattenanläggning i Härnösand, rapporterar Aftonbladet.

Händelsen rubriceras som skadegörelse och har lett till att det kommunala el- och vattenbolaget Hemab avråder kunder i de norra delarna av kommunen från att dricka eller laga mat med vattnet.