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Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Lars Schröder/TT)
Inrikes

Boende i Härnösand avråds från vatten – misstänkt intrång

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Polisen utreder ett misstänkt intrång mot en dricksvattenanläggning i Härnösand, rapporterar Aftonbladet.

Händelsen rubriceras som skadegörelse och har lett till att det kommunala el- och vattenbolaget Hemab avråder kunder i de norra delarna av kommunen från att dricka eller laga mat med vattnet.

Polisen: ”Vi ska utreda det här”
Aftonbladet
Hemab om åtgärderna
pressmeddelande · www.hemab.se
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