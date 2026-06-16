Iranska VM-laget splittrar exiliranier i ”Tehrangeles”
På Flame Persian Restaurant i Los Angeles tog Rene Mitchell med sig barnen för att se Iran spela VM-premiär mot Nya Zeeland. Runt borden stönade gästerna när motståndarna gjorde må…
Bloomberg
Iran’s World Cup Team Divides Diaspora Loyalties in LA’s ‘Tehrangeles’
Support in the neighborhood for Team Melli isn’t u…
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