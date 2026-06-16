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Iranska VM-laget splittrar exiliranier i ”Tehrangeles”

Fans of Iran ahead of the FIFA World Cup 2026 Group G match between Iran and New Zealand at Los Angeles Stadium on June 15. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

På Flame Persian Restaurant i Los Angeles tog Rene Mitchell med sig barnen för att se Iran spela VM-premiär mot Nya Zeeland. Runt borden stönade gästerna när motståndarna gjorde må…

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Bloomberg

Iran’s World Cup Team Divides Diaspora Loyalties in LA’s ‘Tehrangeles’

Support in the neighborhood for Team Melli isn’t u…

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