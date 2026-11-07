Italiens utrikesminister Antonio Tajani har fått sina personuppgifter spridda på darknet, rapporterar AP.

”I flera dagar har cyberbrottslingar spridit mina personuppgifter och försökt få tag på mer information. Det utsätter mig och min familj för nya hot”, skriver Tajani på X och uppger att hackarna erbjuder pengar för uppgifter om hans anhöriga.

Premiärminister Giorgia Meloni pekar ut proryska hackare som ansvariga och beskriver försöken att sälja känslig information om regeringsföreträdare som djupt oroande.