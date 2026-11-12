Italiensk polis på en skola efter bombhot på onsdagen.

För andra dagen i rad har skolor i Italien mottagit ”aggressiva hot” signerade ”Michail Andropov”, rapporterar Repubblica. Även regeringspalatset Chigi har mottagit hot från samma signatur, med krav på premiärminister Giorgia Melonis avgång. Regeringen bedömer hoten som falska.

Under onsdagen mottog också skolor i Irland och Skottland falska bombhot från samma ryskklingande signatur, skriver TT.

Även i Frankrike har skolor mottagit till synes falska hot under torsdagen, liksom tågstationen Calais-Fréthun. Enligt president Emmanuel Macron finns än så länge inte tillräckligt med bevis för att uttala sig om vem eller vilka som ligger bakom.

– Vi kan ännu inte säga om utländska makter står bakom, säger Macron.