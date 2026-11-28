Giovanni Falcone och Paolo Borsellino ses än i dag som hjältar på Sicilien.

Ett självmord av den förre italienske polischefen Gianni De Gennaro sätter åter fokus på två snart 35 år gamla mordutredningar i Italien, skriver internationella medier.

I ett åttasidigt självmordsbrev som hittades förra veckan förnekade den 78-årige De Gennaro att han gjort något fel. Men hans död kommer kort efter att myndigheterna börjat utreda honom för att ha förhindrat mordutredningen på antimaffiaåklagaren Paolo Borsellino.

Morden på Borsellino och hans radarkamrat, Giovanni Falcone, utfördes inom loppet av två månader 1992 och skakade Italien. Det har slagits fast att den sicilianska maffian – Cosa Nostra – låg bakom, men det finns än i dag misstankar att de hade hjälp av staten.

Gianni De Gennaro var en av den italienska polisens högst uppsatta personer vid tidpunkten. Misstankarna mot honom har beskrivits som vaga, men hans självmord har oundvikligen satt fokus på vad myndigheterna egentligen kände till och gjorde efter morden.

”Om några få minuter kommer jag att vara borta, så du kan förstå att en man som är dömd till döden inte kan ljuga”, skrev de Gennaro i sitt avskedsbrev.

”Jag har aldrig svikit min ed av lojalitet till mitt fadersland”.