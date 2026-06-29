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Jaafar Jackson spelar sin faktiska farbror i filmen. (Jordan Strauss /AP/TT / AP)
Nya Michael Jackson-filmen

Jackson-filmen är den mest sålda biografiska filmen på bio

Av Hannah Gustafsson
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Filmen ”Michael” om popstjärnan Michael Jackson har dragit in mest pengar någonsin för en biografisk film på bio, skriver BBC. Totalt har filmen spelat in 977 miljoner dollar över hela världen under sina tio biohelger. Den passerar därmed Christopher Nolans storfilm ”Oppenheimer” som hade premiär 2023.

Filmen hade premiär i april, och drog in 217 miljoner dollar redan första veckan.

”Michael” har också fått kritik, framför allt från recensenter som anser att filmen skildrar en ”städad” version av popstjärnans liv, eftersom anklagelserna om sexuella övergrepp inte tas upp.

”Bohemian Rhapsody” låg etta bland musikaliska filmer innan – ligger nu tvåa efter ”Michael”
BBC
”Oppenheimer” drog in 975,8 miljoner dollar
deadline.com
Christopher Nolans nästa film ”The Odyssey” har premiär i juli
www.moviezine.se
”Super Mario Galaxy Movie” är enda filmen hittills i år att passera en miljard dollar
deadline.com
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