Jackson-filmen är den mest sålda biografiska filmen på bio

Filmen ”Michael” om popstjärnan Michael Jackson har dragit in mest pengar någonsin för en biografisk film på bio, skriver BBC. Totalt har filmen spelat in 977 miljoner dollar över hela världen under sina tio biohelger. Den passerar därmed Christopher Nolans storfilm ”Oppenheimer” som hade premiär 2023.

Filmen hade premiär i april, och drog in 217 miljoner dollar redan första veckan.

”Michael” har också fått kritik, framför allt från recensenter som anser att filmen skildrar en ”städad” version av popstjärnans liv, eftersom anklagelserna om sexuella övergrepp inte tas upp.