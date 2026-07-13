”Michael” slår rekord – har dragit in en miljard dollar

Biopicen ”Michael” om Michael Jacksons liv är den första biografiska filmen någonsin att tjäna in en miljard dollar, rapporterar Variety.

Trots sval respons från kritikerna har filmen gått hem hos publiken och den har nu passerat ”Oppenheimer” som den mest framgångsrika filmen baserad på en verklig person, skriver TT.

Bolaget bakom filmen väntas ge klartecken för minst en uppföljare.