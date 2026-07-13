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Den verkliga Michael Jackson när det begav sig. (JEFF WIDENER / AP)
Nya Michael Jackson-filmen

”Michael” slår rekord – har dragit in en miljard dollar

Av Anders Hovne
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Biopicen ”Michael” om Michael Jacksons liv är den första biografiska filmen någonsin att tjäna in en miljard dollar, rapporterar Variety.

Trots sval respons från kritikerna har filmen gått hem hos publiken och den har nu passerat ”Oppenheimer” som den mest framgångsrika filmen baserad på en verklig person, skriver TT.

Bolaget bakom filmen väntas ge klartecken för minst en uppföljare.

Har slagit en rad rekord sedan premiären i april
Variety
Har passerat ”Bohemian Rhapsody” som den mest inkomstbringande musikalfilmen
TT
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