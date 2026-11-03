”Jag vill se en förändring” – röster från ett splittrat USA
68-åriga Egbert Goodman i Washington tycker att USA har hamnat på fel kurs.
Washington Post
Portraits of the midterm voters, and the hopes they shared
Millions of voters are set to head to the polls Tu…
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