James Blunt byter namn till Ryan Bel Air. Artisten är albumaktuell med ”Airplane mode” och har tidigare lovat sina fans att byta namn till Ryan Air, efter flygbolaget, om skivan blir listetta.

Nu ligger albumet högst upp på Storbritanniens topplista. Senaste gången han nådde högsta placeringen var för 19 år sedan.

Sagt och gjort. Nu har britten lagt ut en bild på X som ser ut att visa formuläret för namnbytet.