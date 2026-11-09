James Webbs mystiska fynd pekar mot universums barndom
Astronomer har upptäckt över 500 mystiska röda ljuspunkter med rymdteleskopet James Webb. Ljuset kommer från en tid då universum bara var några hundra miljoner år gammalt. Fynden k…
The Economist
Astronomers are mystified by little red dots in the sky
They could be the universe’s first supermassive bl…
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