Jamina Roberts kommer hem till Sävehof – igen
Den svenska handbollsstjärnan Jamina Roberts återvänder till sin moderklubb Sävehof, rapporterar flera medier.
Vänsternian kommer senast från spel i Danmark och toppklubben Ikast. Hon har tidigare gjort tre sejourer i Partilleklubben.
– Det känns bra att få komma hem igen, säger hon enligt Sportbladet.
bakgrund
Jamina Roberts
Wikipedia (sv)
Jamina Caroline Roberts, född 28 maj 1990 i Göteborg, är en svensk handbollsspelare. Hon är högerhänt och spelar i anfall oftast som vänsternia.
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