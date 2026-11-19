Den svenska handbollsstjärnan Jamina Roberts återvänder till sin moderklubb Sävehof, rapporterar flera medier.

Vänsternian kommer senast från spel i Danmark och toppklubben Ikast. Hon har tidigare gjort tre sejourer i Partilleklubben.

– Det känns bra att få komma hem igen, säger hon enligt Sportbladet.