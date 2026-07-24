Japan ska börja spionera – tar efter CIA

Japan storsatsar på att bygga upp en egen underrättelsetjänst, skriver Washington Post. Efter att i årtionden ha avstått från att spionera på andra försöker premiärminister Sanae Takaichi nu bygga upp en myndighet som ska rapportera direkt till henne och som ska efterlikna CIA.

Bland de uttalade uppdragen finns att jaga spioner på egen mark samt att utföra uppdrag i främmande länder. Förhoppningen är att bättre kunna möta hoten från Kina, Nordkorea och Ryssland och göra Japan till ”ett säkrare land”.

– Japan har för närvarande inget grepp om hur mycket information som går förlorad genom spioneri, säger Ken Kotani, underrättelseexpert vid Nihon-universitetet i Tokyo.