Japansk minister vill slopa pacifismen – pekar ut Kina

Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi menar att landet behöver bygga upp sin försvarsförmåga. Till höger syns den japanska ”självförsvarsstyrkan” SDF.

Japan behöver bygga upp sin militära förmåga och ändra de pacifistiska delarna i landets konstitution. Det menar den japanska försvarsministern Shinjiro Koizumi i en intervju med BBC – bland annat med hänvisning till kinesiska aggressioner.

– Med tanke på hur dramatiskt säkerhetsläget har förändrats måste vi anpassa oss om Japan ska fortsätta vara ett fredligt land, säger Koizumi.

Den nuvarande japanska konstitutionen skrevs 1947, i efterdyningarna av andra världskriget. Den säger att landet inte får använda sig av krig eller hot om krig som ett sätt att lösa internationella konflikter.

Rent formellt har man sedan dess inte heller en militär, även om landets ”självförsvarsstyrka” SDF i praktiken fungerar som en sådan.