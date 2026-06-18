ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi menar att landet behöver bygga upp sin försvarsförmåga. Till höger syns den japanska ”självförsvarsstyrkan” SDF. (Achmad Ibrahim/AP/TT, Eugene Hoshiko/AP)
Relationen Japan-Kina

Japansk minister vill slopa pacifismen – pekar ut Kina

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Japan behöver bygga upp sin militära förmåga och ändra de pacifistiska delarna i landets konstitution. Det menar den japanska försvarsministern Shinjiro Koizumi i en intervju med BBC – bland annat med hänvisning till kinesiska aggressioner.

– Med tanke på hur dramatiskt säkerhetsläget har förändrats måste vi anpassa oss om Japan ska fortsätta vara ett fredligt land, säger Koizumi.

Den nuvarande japanska konstitutionen skrevs 1947, i efterdyningarna av andra världskriget. Den säger att landet inte får använda sig av krig eller hot om krig som ett sätt att lösa internationella konflikter.

Rent formellt har man sedan dess inte heller en militär, även om landets ”självförsvarsstyrka” SDF i praktiken fungerar som en sådan.

Premiärministern Takaichi har varit drivande i att ändra konstitutionen
BBC
Koizumi avfärdar kinesiska anklagelser om militarisering (31 maj)
Financial Times  · Ofta betalvägg
Regeringens beslut har lett till stora anti-krigsprotester (8 maj)
BBC
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Relationen Japan-KinaKinaAsienJapanSanae TakaichiJapansk politik