Jättekonserterna innebar miljonregn för Hellström

Fjolårets många konserter gav Håkan Hellström rejält klirr i kassan, rapporterar GP.

Hans bolag Tro och tvivel AB ökade omsättningen från 4,2 miljoner till 61 miljoner, och efter skatt redovisas en vinst på drygt 43 miljoner. Det är mer än sex gånger så mycket som föregående år, skriver Expressen.