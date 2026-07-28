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Håkan Hellström på Ullevi 2025. (Adam Ihse/TT)
Nöje & kultur

Jättekonserterna innebar miljonregn för Hellström

Av Patrik Dahlin
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Fjolårets många konserter gav Håkan Hellström rejält klirr i kassan, rapporterar GP.

Hans bolag Tro och tvivel AB ökade omsättningen från 4,2 miljoner till 61 miljoner, och efter skatt redovisas en vinst på drygt 43 miljoner. Det är mer än sex gånger så mycket som föregående år, skriver Expressen.

Det egna kapitalet ökade till drygt 144 miljoner
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Hade publik på över 70 000 under båda konserterna på Ullevi
Expressen
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