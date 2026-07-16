Jättelik Michael Jackson väcker känslor i Ängelholm: ”Hade hellre haft Taube”

Den omtalade tio meter höga statyn av Michael Jackson är nu på plats i ett industriområde i skånska Ängelholm, rapporterar SVT Nyheter.

Ägaren, George Buzatu är nöjd och säger att han hoppas att statyn kan locka turister. Men bland Ängelholmarna går åsikterna isär, vissa gillar den medan andra, som Willy Hedlund, är mer skeptiska.

– Jag tycker inte om den. Han tillhör ju inte Ängelholm. Jag hade hellre haft Evert Taube, han har i alla fall varit här och sjungit, säger han.