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Michael Jackson är på plats i Ängelholm. (Sjors Provoost from Utrecht, Netherlands, CC BY 2.0 och Dguendel, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)
Michael Jackson-statyn i Skåne

Jättelik Michael Jackson väcker känslor i Ängelholm: ”Hade hellre haft Taube”

Av Anders Hovne
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Den omtalade tio meter höga statyn av Michael Jackson är nu på plats i ett industriområde i skånska Ängelholm, rapporterar SVT Nyheter.

Ägaren, George Buzatu är nöjd och säger att han hoppas att statyn kan locka turister. Men bland Ängelholmarna går åsikterna isär, vissa gillar den medan andra, som Willy Hedlund, är mer skeptiska.

– Jag tycker inte om den. Han tillhör ju inte Ängelholm. Jag hade hellre haft Evert Taube, han har i alla fall varit här och sjungit, säger han.

Statyn skapades i samband med marknadsföringen av albumet ”History” 1995
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