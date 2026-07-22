Jeff Bezos kan bli storägare i Liverpool

Ett konsortium lett av investeraren Amit Bhatia försöker köpa en andel i fotbollsklubben Liverpool FC, skriver Financial Times.

Bhatia är svärson till den indiska stålmagnaten Lakshmi Mittal, som är ordförande för världens näst största stålbolag Arcelor Mittal och god för över 30 miljarder dollar.

Konsortiet vill köpa en ”strategisk minoritetspost” i den engelska fotbollsklubben av den nuvarande ägaren, amerikanska Fenway Sports Group.

Enligt Sky News försöker Bhatia även få med sig Amazongrundaren Jeff Bezos, god för 250 miljarder dollar, i konsortiet.