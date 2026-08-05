Tränaren om Kulusevski: Hoppas han är redo snart
Den knäskadade fotbollsspelaren Dejan Kulusevski är en av Tottenhams bästa spelare när han är ”hel och frisk”, säger lagets nya huvudtränare Roberto De Zerbi till BBC.
– Jag vill inte sätta för stor press på honom eller skynda på rehabiliteringen, men jag hoppas att han kan vara tillbaka i spel så snart som möjligt, säger han.
26-åringen missade VM och har inte spelat för Tottenham sedan maj förra året.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen