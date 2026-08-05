Tränaren om Kulusevski: Hoppas han är redo snart

Dejan Kulusevski under vårens VM-playoff mellan Sverige och Polen på Strawberry Arena.

Den knäskadade fotbollsspelaren Dejan Kulusevski är en av Tottenhams bästa spelare när han är ”hel och frisk”, säger lagets nya huvudtränare Roberto De Zerbi till BBC.

– Jag vill inte sätta för stor press på honom eller skynda på rehabiliteringen, men jag hoppas att han kan vara tillbaka i spel så snart som möjligt, säger han.

26-åringen missade VM och har inte spelat för Tottenham sedan maj förra året.