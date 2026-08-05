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Dejan Kulusevski under vårens VM-playoff mellan Sverige och Polen på Strawberry Arena. (Jonas Ekströmer/TT)
Europeiska toppfotbollen

Tränaren om Kulusevski: Hoppas han är redo snart

Av Marcus Lindén
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Den knäskadade fotbollsspelaren Dejan Kulusevski är en av Tottenhams bästa spelare när han är ”hel och frisk”, säger lagets nya huvudtränare Roberto De Zerbi till BBC.

– Jag vill inte sätta för stor press på honom eller skynda på rehabiliteringen, men jag hoppas att han kan vara tillbaka i spel så snart som möjligt, säger han.

26-åringen missade VM och har inte spelat för Tottenham sedan maj förra året.

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www.theguardian.com
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