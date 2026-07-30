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Howe under en match 2025. (Scott Heppell / AP)
Europeiska toppfotbollen

Uppgifter: Eddie Howe lämnar Newcastle

Av Patrik Dahlin
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Newcastles tränare Eddie Howe lämnar klubben, enligt uppgifter till The Athletic och transfer-journalisten Fabrizio Romano.

Avskedet från Premier League-klubben är inte officiellt men enligt kanalen är beslutet fattat. Howe uppges ha funderat över sin framtid under ett par veckors tid.

Klubben är redan i en svår sits inför att ligaspelet drar i gång om en månad, bland annat eftersom nyckelspelarna Anthony Gordon och Sandro Tonali lämnat.

Fabrizio Romano på X
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