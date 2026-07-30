Uppgifter: Eddie Howe lämnar Newcastle
Newcastles tränare Eddie Howe lämnar klubben, enligt uppgifter till The Athletic och transfer-journalisten Fabrizio Romano.
Avskedet från Premier League-klubben är inte officiellt men enligt kanalen är beslutet fattat. Howe uppges ha funderat över sin framtid under ett par veckors tid.
Klubben är redan i en svår sits inför att ligaspelet drar i gång om en månad, bland annat eftersom nyckelspelarna Anthony Gordon och Sandro Tonali lämnat.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen