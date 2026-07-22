Källor: Leicesters ägare vill sälja klassiska klubben

Leicester Citys thailändska ägare överväger att sälja den klassiska engelska fotbollsklubben, uppger källor för Financial Times och Bloomberg.

Den thailändska taxfree-jätten King Power uppges ha anlitat Wall Street-banken Citigroup för att sköta försäljningen efter 15 år som ägare.

För bara ett decennium sedan var klubben engelska mästare. Men efter att ha halkat ur Premier League för två år sedan och Championship förra året inleder de hösten i tredjedivisionen League One.

Motgångarna kommer bland annat efter ekonomiska problem och poängavdrag. Förra året gjorde klubben en förlust på 71,1 miljoner pund, motsvarande 921 miljoner kronor, skriver Bloomberg.