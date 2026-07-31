Fotbollslegenden Franco Baresi är död

Fotbollsspelaren och förre lagkaptenen i AC Milan och det italienska landslaget – Franco Baresi – är död, skriver flera medier.

Baresi, som var mittback, spelade hela sin karriär i en och samma klubb och blev sedermera också manager för Milan. I slutet av förra seklet röstades han fram som århundradets bäste spelare och hans tröjnummer – 6 – har pensionerats av AC Milan.

Att Baresis hälsotillstånd varit dåligt har varit känt de senaste dagarna. På onsdagen dödförklarades han felaktigt av flera italienska medier. På fredagen kommunicerade Milan dock ut att han hade somnat in.

Franco Baresi blev 66 år.