Haaland utbränd efter VM: ”Min hjärna är kokt”

Erling Haaland gjorde succé i sommarens världsmästerskap och ökade – som en följd av det – sin följarskara på sociala medier med 50 procent. Med 67 miljoner som följer honom bland annat på Instagram, har den 26-årige anfallaren dock valt en mer tillbakadragen profil den senaste tiden, rapporterar norska Dagbladet.

”Min hjärna är kokt”, skriver Erling Haaland själv på sin Snapchat-kanal.

Utspelet kommer efter att följare frågat honom var han tagit vägen.

”Jag spelade 67 matcher förra säsongen”, förklarar skyttekungen.

På grund av arbetsbelastningen har Haalands klubb Manchester City gett norrmannen ledigt. Bland annat är han inte med på klubbens försäsongsturné i Asien.