JO: Fel av förskola att anordna ett pridetåg

Justitieombudsmannen kritiserar rektorn på en förskola i Kalmar för beslutet att anordna ett pridetåg, rapporterar TV4 Nyheterna.

En förälder reagerade på aktiviteten och invände i anmälan till JO att förskolan ägnat sig åt politisk påverkan.

”Enligt min uppfattning borde förskolan ha insett att vårdnadshavare kunde komma att få intrycket att barnen tvingades att delta i en meningsyttring”, skriver chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson i beslutet.