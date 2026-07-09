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Illustrationsbild. (Fredrik Sandberg/TT)
Inrikes

JO: Fel av förskola att anordna ett pridetåg

Av Tomas Ekelund
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Justitieombudsmannen kritiserar rektorn på en förskola i Kalmar för beslutet att anordna ett pridetåg, rapporterar TV4 Nyheterna.

En förälder reagerade på aktiviteten och invände i anmälan till JO att förskolan ägnat sig åt politisk påverkan.

”Enligt min uppfattning borde förskolan ha insett att vårdnadshavare kunde komma att få intrycket att barnen tvingades att delta i en meningsyttring”, skriver chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson i beslutet.

Samtidigt betonar JO att det är viktigt att förskolor står upp för människors lika värde
www.tv4.se
JO varnar också för att liknande aktiviteter kan hamna i konflikt med grundlagen
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