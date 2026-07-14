Joggare hittade kropp i vattnet på Lidingö
En joggare har hittat en död kropp i vattnet på Lidingö utanför Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Uppgifterna bekräftas av polisen.
– Men det är för tidigt att säga ifall det är ett brott, säger polisens presstalesperson Ola Österling.
Expressen skriver att det är oklart hur länge kroppen legat i vattnet.
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