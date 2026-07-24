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Johan Klinthammar. (Privat.)
Inrikes

Johan hörde larm på ryska i P1: ”Trodde bilen pajat”

Av Patrik Dahlin
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Katrineholmsbon Johan Klinthammar fick höra ett oväntat meddelande när han lyssnade på P1:s Lunchekot på torsdagen. I ett videoklipp som TT tagit del av hörs ett meddelande på ryska, där det varnas för en drönarattack.

”Stanna hemma, undvik fönster eller gå till ett skyddsrum”, löd uppmaningen.

Det fick Johan Klinthammar att reagera starkt, säger 52-åringen till nyhetsbyrån.

– Jag trodde ju först bilen hade pajat.

Statliga svenska Teracom menar att en trolig förklaring är ett naturfenomen kallat troposfärisk överutbredning. Det gör att radiosignaler färdas längre än vanligt, och i det här fallet skulle det kunna handla om en radiosignal som ”studsat” över Östersjön från Kaliningrad eller Sankt Petersburg, och fångats upp av en mottagare på svensk mark.

Fenomenet är vanligt när värme byts mot kyligare väder
TT
Teracom får varje år en handfull samtal om meddelanden på andra språk än svenska
Expressen
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