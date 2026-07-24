Johan hörde larm på ryska i P1: ”Trodde bilen pajat”

Katrineholmsbon Johan Klinthammar fick höra ett oväntat meddelande när han lyssnade på P1:s Lunchekot på torsdagen. I ett videoklipp som TT tagit del av hörs ett meddelande på ryska, där det varnas för en drönarattack.

”Stanna hemma, undvik fönster eller gå till ett skyddsrum”, löd uppmaningen.

Det fick Johan Klinthammar att reagera starkt, säger 52-åringen till nyhetsbyrån.

– Jag trodde ju först bilen hade pajat.

Statliga svenska Teracom menar att en trolig förklaring är ett naturfenomen kallat troposfärisk överutbredning. Det gör att radiosignaler färdas längre än vanligt, och i det här fallet skulle det kunna handla om en radiosignal som ”studsat” över Östersjön från Kaliningrad eller Sankt Petersburg, och fångats upp av en mottagare på svensk mark.