John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol

John Walter var fem år gammal när han dog.

John Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT.

Femårige John Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter två veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan Högsta domstolen inte prövade fallet.

– Det är inte bara en stor tragedi, utan också ett stort misslyckande för det svenska rättssystemet att ingen har kunnat hållas ansvarig för John Walters död, säger Fredrik Bergman Evans, chef för organisationen Centrum för rättvisa, som hjälper familjen med fallet.

De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras.