John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol
John Walters föräldrar lämnar in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen, skriver TT.
Femårige John Walter blev placerad på ett HVB-hem 2021. Efter två veckor rymde pojken och drunknade. Både tingsrätten och hovrätten friade Falu kommun från ansvar, medan Högsta domstolen inte prövade fallet.
– Det är inte bara en stor tragedi, utan också ett stort misslyckande för det svenska rättssystemet att ingen har kunnat hållas ansvarig för John Walters död, säger Fredrik Bergman Evans, chef för organisationen Centrum för rättvisa, som hjälper familjen med fallet.
De hoppas nu på att få upprättelse och att en eventuell dom skulle kunna leda till tydligare ansvar när barn omplaceras.
John Walters död — det gäller saken
- Femårige John Walter dog sommaren 2021 efter att ha rymt från ett HVB-hem i Hagfors och hittats drunknad i en närliggande å.
- Två anställda på HVB-hemmet dömdes först i tingsrätten för vållande till annans död men friades senare av hovrätten, och Högsta domstolen tog inte upp fallet.
- John Walters föräldrar stämde Falu kommun för placeringen av pojken men både tingsrätten och Svea hovrätt friade kommunen från ansvar och avslog skadeståndsanspråket.
- Föräldrarna och deras juridiska ombud har kritiserat domarna och meddelat att de kommer att ta ärendet vidare till Europadomstolen.
- Fallet har väckt debatt om ansvarsfördelning vid placering av barn på HVB-hem och om rättssäkerheten för barn i samhällets vård.
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